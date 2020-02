Coronavirus, A Dimaro turista di Codogno positiva al virus, già rientrata

Nuovo punto sulla situazione nazionale, non senza polemiche nella gestione dell’emergenza. Il premier dalla sede della Protezione civile: “Bisogna evitare di andare in ordine sparso”. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera: “Conte non conosce i protocolli“

NordEst (Adnkronos) –.La famiglia lombarda di tre persone – è stato confermato in mattinata a Trento – soggiornava in una casa privata a Dimaro Folgarida. La donna, positiva al virus, è già rientrata a Codogno con la famiglia.

I turisti hanno viaggiato con la loro auto scortati da un’autoambulanza trentina.

Lo ha comunicato il presidente Fugatti nella tarda mattinata di martedì 25 febbraio. Quindi al momento sul territorio trentino si conferma che non ci sono persone positive al virus.

Sono state adottate nuove misure per l’accesso agli ambulatori di medici e pediatri di famiglia solo su appuntamento. Inoltre nei Pronto Soccorso degli ospedali trentini verrà introdotto un “pre-triage” per verificare lo stato di salute e la provenienza geografica dei pazienti.



Il direttore dell’Azienda Sanitaria ha sottolineato il comportamento assolutamente corretto mantenuto in questi giorni di emergenza dai trentini che non hanno intasato i punti di Pronto Soccorso.

Tre in isolamento a fai della Paganella – In Trentino attivo numero 800867388

La gestione nazionale dell’emergenza

Il presidente della Regione Lombardia sull’emergenza sanitaria in corso: “Sono stato zitto finora, ma se accusano il sistema sanitario lombardo allora non posso più tacere”.

L’assessore al Welfare lombardo Gallera: “Conte non conosce i protocolli“. Governatore Piemonte: “Da Conte uscita infelice“. Il premier replica: “Serve unità, protocollo unico per tutte le regioni”

Esperti Ue, rischio alto in aree focolaio – Il rischio per le persone dell’Ue e del Regno Unito che “viaggiano o risiedono in aree con presunta trasmissione comunitaria” del coronavirus “è attualmente elevato”. Lo si legge nell’aggiornamento rapido del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), sulla situazione del contagio in Europa, pubblicato la notte scorsa. Secondo gli esperti, per residenti e viaggiatori “l’impatto di una o più infezioni è considerato elevato, soprattutto per le popolazioni anziane” con più patologie.

Stop gite e uscite scolastiche fino al 15 marzo – Gite scolastiche, sia i viaggi di istruzione sia le uscite o i progetti di scambio e gemellaggio, sospesi fino al 15 marzo per le scuole “di ogni ordine e grado”. Lo prevede il dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus firmato ieri sera che coordina le varie ordinanze degli ultimi giorni. Previsto il rimborso per chi ha già pagato i viaggi. Le assenze degli studenti oltre i 5 giorni andranno giustificate con certificato medico. Le scuole chiuse per l’emergenza potranno attivare “modalità di didattica a distanza”.