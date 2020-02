Coronavirus, Veneto Lombardia ed Emilia scuole ancora chiuse, riaprono Trentino e Friuli. Bellunese positivo al test

Decisione presa dal governo su indicazione degli esperti dell’istituto superiore di sanità. Scuole chiuse in Lombardia, Veneto ed Emila Romagna. Delusa aspettativa espressa dal presidente della Regione Luca Zaia che aveva chiesto un ritorno alla normalità per il grande danno che sta creando l’emergenza all’economia italiana. Trentino e Friuli riaprono le classi. Un bellunese – forse agordino – positivo ai primi test

NordEst – Scuole chiuse ancora otto giorni in Veneto per l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il premier Giuseppe Conte sulla base delle indicazioni degli esperti dell’Istituto superiore di sanità.

Conferma delle misure più stringenti per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna mentre si sta ragionando di un’uscita graduale per le province confinanti con le tre regioni più colpite. È quanto apprende l’Adnkronos mentre è in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte, i ministri e i presidenti di regione sull’emergenza coronavirus. Le altre regioni, si spiega, dovrebbero tornare alla normalità.

Bellunese positivo

Non ha sintomi: ma è positivo al tampone. Si attende la conferma dallo Spallanzani di Roma ma, come insegna questa settimana di emergenza coronavirus, non c’è mai stato un caso di un tampone positivo smentito dagli accertamenti in laboratorio. Non si conosce il nome della persona positiva al tampone e, come da disposizioni della Regione, non si conosce neppure in quale Comune della provincia risieda e stia trascorrendo il periodo di isolamento.Misure necessarie a tutela della sua dignità (visti i recenti casi di discriminazione) prima ancora che della privacy.

Il soggetto, sarebbe un agordino e, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato a Codogno (uno dei comuni della provincia di Lodi in cui è stato circoscritto il focolaio Lombardo) dieci giorni fa. La persona contagiata si è rivolta all’ospedale San Martino dove il personale ha raccolto i suoi dubbi. Per lui è scattato così, come succede per tutti i soggetti asintomatici, l’isolamento fiduciario in casa. Nel frattempo non è escluso che ad essere sottoposti al test siano anche gli altri componenti del nucleo familiare. All’ospedale di Belluno,sono stati eseguiti un totale di cento tamponi.

Il governatore della Lombardia su facebook

Notizia anticipata con un post dal governatore della Lombardia Attilio Fontana: “Sono in riunione con il premier Conte e i presidenti delle Regioni. Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe”.

L’annuncio dell’Emilia Romagna

“Sulla base del parere del Comitato tecnico scientifico nazionale, resta confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche per la prossima settimana per le tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna” scrive in un post sul suo profilo Facebook Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna.

Zaia sollecitava la riapertura

Trentino e Friuli tornano alla normalità. Da lunedì 2 marzo come ha deciso prima di tutti il presidente Maurizio Fugatti. Intanto anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore Riccardo Riccardi comunicano che “da lunedì in Friuli Venezia Giulia non saranno più in vigore le misure restrittive maggiormente stringenti finora adottate per l’emergenza coronavirus”. “Il governo infatti, nel provvedimento che verrà emanato nelle prossime ore, ha deciso di inserire la regione tra quelle non sottoposte alle limitazioni più severe (previste invece per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)”, concludono.

L’intervista al governatore trentino Fugatti

MAURIZIO FUGATTI AD AGORÀ (28.02.2020) NON CI SONO CONTAGIATI DAL CORONAVIRUS IN TRENTINOAbbiamo adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sia dei trentini che dei turisti che vogliono venire a passare le vacanze da noi.Maurizio Fugatti Pubblicato da Maurizio Fugatti su Venerdì 28 febbraio 2020

L’intervento del governatore del Friuli V.G.

Aggiornamento emergenza #CoronaVirus Pubblicato da Massimiliano Fedriga su Sabato 29 febbraio 2020