Coronavirus: un minorenne positivo in Trentino, un caso anche in Alto Adige

Unico caso fino a giovedì 2 luglio. Analizzati 1.290 tamponi

Trento/Bolzano – C’è un minorenne positivo al Covid 19 in Trentino. È l’unico caso comunicato nel rapporto odierno dell’Azienda sanitaria provinciale. Il dato sui decessi resta a quota zero e in ospedale è ricoverato un solo paziente, non in rianimazione. I tamponi analizzati ieri sono 1.290 di cui 461 dall’Azienda sanitaria, 566 dal Cibio e 263 dalla Fondazione Mach.

Dal Commissariato del governo arrivano invece i dati sull’attività delle forze dell’ordine: nessuna sanzione ieri, a fronte di 1856 persone e 482 esercizi commerciali controllati.

Ancora un caso positivo al coronavirus in Alto Adige: lo ha registrato l’Azienda sanitaria sulla base dei 577 tamponi valutati nelle ultime 24 ore. Restano stabili i ricoveri: 5 pazienti nei reparti ordinari ed uno in terapia intensiva, mentre altri 6 sono considerati casi sospetti.

Restano 2.266 le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 868 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.135.