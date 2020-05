Coronavirus: un decesso di un 93enne e un nuovo contagio in Trentino. Al via l’indagine di sieroprevalenza nazionale

Posted on

Zaia “Defiscalizzare le spese per autodifesa e creare un fondo per risarcire i danni. Se lo stato non riesce a difendere la gente, almeno paghi” Venezia – “Tutte le spese sostenute da tutti i commercianti e da tutti i privati cittadini per difendersi dalla criminalità devono essere totalmente defiscalizzate, se non addirittura rimborsate. Se lo Stato […]