Coronavirus: un altro giorno senza nuovi casi in Alto Adige. Austria pronta a riaprire

Fermo anche il bilancio delle vittime che sono 291

Bolzano – Un altro giorno senza nuovi casi positivi e senza decessi in Alto Adige per il coronavirus. Lo rende noto la Provincia di Bolzano sulla base dei dati comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

I tamponi valutati nelle ultime 24 ore sono 322 e nessuno è risultato positivo. I casi di contagio registrati dall’inizio dell’epidemia restano quindi fermi a 2.597. In totale sono stati effettuati 67.965 tamponi su 31.800 persone. Fermo anche il bilancio delle vittime che sono 291.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate sempre quindici persone, mentre 20 sono considerati casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato sempre un solo paziente, mentre altri due sono ancora in Austria.

Le persone guarite dal Covid-19 sono, come ieri, 2.187, alle quali si aggiungono 813 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Restano in quarantena o in isolamento domiciliare 261 persone.

Austria pronta a riaprire

Il governatore tirolese Günther Platter (Övp) immagina la libera circolazione con l’Italia limitata a certe regioni. “L’apertura al Brennero non deve necessariamente dire che ci si possa spostare liberamente in tutt’Italia”, così Platter alla Tiroler Tageszeitung, il quotidiano di Innsbruck. Per Platter, però, la libera circolazione con l’Alto Adige dev’essere ristabilita non oltre il 15 giugno.

Nelle scorse settimane Platter si era accordato in tal senso con i suoi colleghi di Alto Adige e Trentino. “Come presidente dell’Euregio auspico che le frontiere al Brennero, in Alto Adige e a Nauders vengano aperte al massimo entro il 15 giugno”, ha sottolineato il governatore.

Dopo che Vienna ha preso tempo per la riapertura dei propri confini con l’Italia, con grande disappunto da parte dell’Alto Adige, ora sembra che qualcosa si muova. Dalle consultazioni dei vari ministri antecedenti ad una decisione in merito oggi è emerso che le frontiere con l’Italia potrebbero essere riaperte in modo selettivo e che per esempio regioni come la Lombardia con ancora un alto numero di contagi, potrebbero essere escluse.

Anche Platter nell’intervista si è riferito esplicitamente alla regione lombarda. “Quel che conta è la valutazione dello sviluppo epidemiologico, per poter dare il via libera ai viaggi, perchè la salute è quel che primariamente conta”, così Platter.

Attualmente che si reca in Austria deve rispettare una quarantena di 15 giorni a meno che non si presenti al confine con un Covid-Test negativo.