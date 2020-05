Coronavirus: un altro giorno a ‘doppio zero’ in Alto Adige

502 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

Bolzano – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 502 tamponi dei quali nessuno è risultato positivo.

Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus resta a quota 2.592. A livello provinciale l’Azienda sanitaria informa che ad oggi (25 maggio) ha effettuato complessivamente 61.075 tamponi su 28.189 persone.

Persone ricoverate

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 35 pazienti affetti da Covid-19. Altre 24 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 3 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Attualmente vi sono 2 pazienti altoatesini ricoverati in reparti di terapia intensiva in cliniche in Austria.

Persone decedute

Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali è di 174 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Sono quindi complessivamente 291 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

Persone in quarantena

591 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. 10.246 sono le persone che hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare. Finora sono 10.837 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

Persone guarite

Finora sono risultati positivi al test del Coronavirus 234 operatori dell’Azienda sanitaria, 226 di questi sono guariti. A questi si aggiungono 12 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta (tutti guariti).

Sono 2.118 le persone guarite dal Covid-19 (+11 rispetto a ieri). A queste si aggiungono 784 persone (+5 rispetto a ieri) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.902 (+16 rispetto al giorno precedente).

Con un secondo invio seguiranno le tabelle con i dati riferiti alle persone positive e a quelle in quaratena per comune di residenza e quelle delle persone decedute secondo il circondario sanitario.

I numeri in breve:

tamponi effettuati ieri (24 maggio): 502

nuovi tamponi positivi: 0

numero complessivo dei tamponi effettuati: 61.075

numero delle persone sottoposte al test: 28.189 (+251)

numero delle persone positive al Coronavirus: 2.592

pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private ed a Colle Isarco: 35

numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 3

numero di pazienti Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria: 2

casi sospetti: 24

decessi negli ospedali dell’Azienda sanitaria: 174 (+0)

decessi nelle case di riposo: 117 (+0)

decessi complessivi (incluse le case di riposo): 291 (+0)

persone in isolamento domiciliare: 591

persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 10.246

persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 10.837

persone guarite: 2.118 (+11 rispetto al giorno prima). A queste si aggiungono 784 (+5) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 2.902 (+16)

collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test: 234 (226 guariti +0)

medici di medicina generale e pediatri di libera scelta positivi: 14 (14 guariti)

In breve

