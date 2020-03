Coronavirus, ultimi aggiornamenti in Trentino: segui la videoconferenza del 16 marzo

Coronavirus, ultimi aggiornamenti in Trentino: segui la diretta streaming

Trento – Coronavirus: 800.390.270 è il numero verde da comporre per richiedere il servizio di trasporto pubblico gratuito riservato a chi deve muoversi per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie.

Poste italiane, servizio rimodulato. Poste Italiane, in ottemperanza agli ultimi provvedimenti governativi, comunica che anche in Trentino continua ad essere garantito il servizio su tutto il territorio provinciale, nel rispetto della tutela della salute dei propri lavoratori e di tutti i cittadini. Considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica l’Azienda garantisce il servizio con un numero omogeneo di Uffici postali aperti in proporzione agli abitanti di ciascun Comune. Sono contingentate le aperture pomeridiane. 51 uffici postali sono aperti 3 giorni a settimana (lun/mer/ven), 34 gli uffici chiusi.

L’emergenza Coronavirus impone l’adozione di comportamenti coerenti alle regole di prevenzione e sicurezza. Per questo motivo il confronto fra i sindaci e la task force provinciale oggi si è svolto in videoconferenza

Emergenza #coronavirus – comunicazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Trento per visite e prenotazioni. ⚠ In questa fase di emergenza sono garantite solo le prestazioni ambulatoriali con alta priorità clinica mentre sono sospese tutte le altre, compresa l’attività di libera professione.

📞 In questo periodo e fino a fine emergenza sarà possibile prenotare solo tramite il call center telefonico (848 816 816 da telefono fisso e 0461 379400 da cellulare), mentre il sistema di prenotazione Cup-online è temporaneamente sospeso. 👉 Le persone già in possesso di una prenotazione verranno contattate dagli operatori.