Coronavirus, Ulss1 Dolomiti segnala il quinto decesso: “69enne con patologie pregresse”

Giornata grave con il quinto decesso nel Bellunese

Feltre/Belluno – La Direzione dell’Ulss1 Dolomiti informa che mercoledì 18 marzo un paziente di 69 anni con patologie pregresse, ricoverato presso l’ area COVID19 del San Martino di Belluno, e riscontrato positivo al Covid-19, è deceduto.

Sono in corso le valutazioni del caso da parte dell’Istituto Superiore di Sanità sulle cause del decesso. La Direzione Generale esprime il proprio cordoglio ai familiari per il decesso.

Il numero totale tamponi effettuati per ricerca nCoV al 18 marzo nel bellunese è di: 2.807. Le persone residenti in Ulss Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 18 marzo sono 707. Il numero dei positivi al Covid-19 in provincia di Belluno sale a 150. Lo dice l’ultimo bollettino di Azienda Zero, aggiornato alle 17 di mercoledì 18 marzo.

Il dottor Renzo Scaggiante è il nuovo direttore della Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’Ulss Dolomiti. Dopo il pensionamento del dott. Ermenegildo Francavilla, sono state avviate in tempi rapidi le procedure per la nomina del nuovo primario anche in considerazione dell’emergenza COVID19.

Sono stati affidati altri 4 incarichi Liberi Professionali a medici per l’emergenza COVID; altri 2 infermieri hanno dato la disponibilità come volontari in supporto all’Ulss Dolomiti. E’ stato inoltre diffuso un volantino consigli per operatori sanitari e pazienti per la gestione psicologica dell’emergenza covid19. Inoltre, si sta attivando un progetto di sostegno psicologico per pazienti ed operatori sanitari ULSS 1 – COVID 19, in collaborazione con il Servizio di Psicologia Ospedaliera e con il contributo del Fondo Welfare Dolomiti e dell’ AIL Belluno.

In breve

Coronavirus, Il Veneto piange la scomparsa di Francesco Saverio Pavone fu a capo della Procura bellunese. L’ex Procuratore che smantellò la Mala del Brenta. Il magistrato è deceduto lunedì 16 marzo, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia). Era ricoverato per problemi polmonari nel reparto da 15 giorni: è risultato positivo al coronavirus.