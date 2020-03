Coronavirus, Ulss1 Dolomiti conferma due nuovi decessi a Belluno e Feltre

Salgono a tre i decessi nel Bellunese dall’inizio dell’emergenza Covid-19

Feltre (Belluno) – Dopo il paziente di 85 anni morto nella serata di sabato 14 marzo, all’ospedale di Belluno, dove era ricoverato nel reparto di Malattie infettive, si è aggiunto un altro decesso nel pomeriggio di domenica 15, alle 15.20, è morta una paziente di 84 anni ricoverata all’ospedale di Feltre, nell’area Covid-19. Quest’ultimo decesso porta a 3 il totale dei morti in provincia per questa tragica pandemia.

Ecco gli ultimi aggiornamenti dall’Ulss1 Dolomiti

I casi positivi in provincia: durante la giornata non sono cresciuti e alle 17 di domenica, erano ancora 82.

SORVEGLIANZA SANITARIA COVID-19

Numero totale tamponi effettuati per ricerca nCoV al 15 marzo 2020: 1.562

Persone residenti in Ulss Dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva al 15 marzo 2020: 513

Alcuni tamponi sono stati effettuati più volte sulle stesse persone

RICOVERI COVID-19

I dati relativi a casi SARS –COV 2 positivi e i casi ricoverati possono essere desunti nelle tabelle predisposte da Azienda Zero.

DECESSI

Il 14 marzo 2020 alle 19.15 un paziente di 85 anni ricoverato presso l’ospedale di Belluno, reparto di Malattie infettive, e riscontrato positivo al Covid-19 è deceduto. Il 15 marzo 2020 alle 15.20 una paziente di 84 anni ricoverata presso l’ospedale di Feltre, area COVID19, e riscontrata positiva al Covid-19, è deceduta. Sono in corso le valutazioni del caso da parte dell’Istituto Superiore di Sanità sulle cause dei decessi. In totale, i decessi di pazienti positivi al COVID 19 dall’inizio dell’emergenza (31 gennaio 2020) sono in totale 3. La Direzione Generale esprime il proprio cordoglio ai familiari per i decessi.

Altre informazioni

E’ stato presentato dal Presidente della regione del Veneto Luca Zaia il “Piano emergenza Coronavirus” che prevede l’individuazione dell’ospedale San Martino di Belluno quale ospedale COVID di riferimento provinciale. Proseguono quindi le attività di rimodulazione e potenziamento dell’offerta ospedaliera per far fronte all’eventuale incremento di pazienti COVID19.

I referti referti di laboratorio e degli esami strumentali non accessibili online saranno inviati a domicilio dell’utente fino al 15 aprile 2020

In caso di sintomi simili all’influenza si raccomanda di NON recarsi né al pronto Soccorso né dal proprio medico curante ma di contattare TELEFONICAMENTE il proprio medico di famiglia o la guardia medica o il numero dedicato 0437/514343.

E’ fatto divieto per gli accompagnatori di accedere alle agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei Pronto Soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

Si invitano tutti gli utenti prenotati presso la Commissione Medica Locale Patenti di Belluno, il cui appuntamento sia stato annullato causa emergenza Coronavirus, a tenere, insieme alla patente di guida, la lettera di convocazione ove è indicata la data annullata.

L’organizzazione delle strutture sanitarie

L’attività dell’Ulss Dolomiti è ATTUALMENTE la seguente:

IN TUTTE LE STRUTTURE DELL’ULSS DOLOMITI

è sospesa tutta l’attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti, e in particolare nell’ambito della chirurgia oncologica tenendo conto della storia naturale della malattia e dei protocolli integrati con chemio e radioterapia adiuvante. Sono garantite le URGENZE.

è ridotta l’attività chirurgica programmata non urgente

è sospesa tutta l’attività di specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate a eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U (urgenza) e B (10 giorni), garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l’attività in ambito materno-infantile ed oncologico

è sospesa l’attività libero professionale intramoenia

sono chiusi gli sportelli di prenotazione CUP ubicati nel Distretto 1 presso l’Ospedale di San Martino di Belluno, l’Ospedale di Agordo e l’Ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore; nel Distretto 2 presso l’Ospedale Santa Maria del Prato di Feltre.

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale presso strutture pubbliche o private accreditate con priorità urgente (U) e breve (B) nonché l’attività in ambito materno-infantile ed oncologico, sia come prime visite specialistiche che di controllo sono comunque garantite e prenotabili.

Le prenotazioni potranno avvenire tramite il consueto numero telefonico CUP

800 890 500

dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

Le prenotazioni e l’attività libero professionale intramoenia è sospesa.

Il servizio CUP provvederà a contattare gli utenti programmati con altre priorità per informarli della presente disposizione e per la successiva riprogrammazione degli appuntamenti al termine dello stato di emergenza.

sono mantenute le attività relative all’assistenza psichiatrica;

sono sospese tutte le attività distrettuali rivolte al pubblico. Sono garantite le urgenze e l’assistenza domiciliare;

ll SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA del Dipartimento di Prevenzione , rimodula l’offerta come segue: sono sospese le attività non urgenti; sono sospese le attività di screening di primo livello (ricerca sangue occulto, mammografie, pap test e test HPV) sono garantite le prestazioni urgenti o non differibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività vaccinali con il carattere di urgenza, le attività previste dal calendario vaccinale pediatrico per la fascia di età 0-6 anni, le attività volte alle sorveglianza delle malattie infettive, le attività di screening oncologico di secondo livello, le attività di certificazione medico legale urgenti, non differibili e motivate previa richiesta telefonica allo 0437/516917 oppure via mail a dip.prevenzione@aulss1.veneto.it



Le commissioni patenti e le commissioni invalidi sono sospese.

Sono chiusi gli Uffici Relazioni con il Pubblico . Per informazioni o segnalazioni scrivere a: Per il distretto di Belluno: urp.bl@aulss1.veneto.it Per il distretto di Feltre. urp.fe@aulss1.veneto.it



l’attività di distribuzione diretta dei farmaci è limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera. Potranno essere erogati i farmaci prescritti alla dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica necessari per la terapia sino a un termine di 3 mesi. In tutti gli altri casi rivolgersi alle farmacie convenzionate del territorio. Per informazioni gli interessati potranno scrivere:

Per il distretto di Belluno farmacia.bl.distribuzionediretta@aulss1.veneto.it

Per il distretto di Feltre farmacia.fe.distribuzionediretta@aulss1.veneto.it

sono attivate procedure di mitigazione del rischio presso tutti i servizi ed in particolare nei Centri Prelievi dove personale dedicato regola l’afflusso nelle sale di attesa per evitare sovraffollamenti

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE (SER.D)

sospensione delle attività non urgenti (colloqui psicosociali di valutazione ed educativi, etc)

garanzia delle attività ambulatoriali e prestazioni sanitarie di urgenza nei seguenti orari: Ser.D Belluno: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 Ser.D Feltre: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 Ser.D Agordo: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00 Ser.D Auronzo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00

sospensione di nuovi ingressi al Day Hospital Alcologia Auronzo. Si sta procedendo a dimissioni protette.

UNITA’ di OFFERTA SEMIRESIDENZIALI SOCIO SANITARIE e SOCIALI

Le unità di offerta semiresidenziale sociosanitarie e sociali (centri diurni etc), comprese quelle per anziani, persone con disabilità, minori, etc, sono CHIUSE.

Ulteriori indicazioni saranno date dall’Azienda nei prossimi giorni.

OSPEDALE DI BELLUNO

le degenze di CHIRURGIA, NEFROLOGIA e UROLOGIA sono state compattate al 3° piano del Blocco Chirurgico del San Martino di Belluno al fine di liberare personale infermieristico per le aree COVID-19

le degenze della PNEUMOLOGIA sono state collocate al 2° piano del blocco medico del San Martino. I letti lasciati liberi (16) sono stati messi a disposizione per pazienti COVID-19.

Temporaneamente centralizzate su Feltre le urgenze DIFFERIBILI di Otorinolaringoiatria

OSPEDAzE DI AGORDO

sospensione dei ricoveri dal territorio o da altre strutture sanitarie per la Medicina/Lungodegenza/Ospedale di Comunità;

La sospensione temporanea sopra riportato prevede che i ricoveri e le prestazioni urgenti vengano garantiti dagli altri ospedali dell’Azienda.

OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE

è attivo un filtro all’ingresso per il controllo degli accessi grazie al personale della Protezione Civile

OSPEDALE DI FELTRE

Il reparto di PNEUMOLOGIA è stato trasferito al 5° piano del Padiglione Dalla Palma

Il reparto di GERIATRIA è stato riattivato al 1° piano del Padiglione Gaggia

E’ stata predisposta un’area per eventuali pazienti Covid-19 che necessitano di ospedalizzazione e un’area degenza dedicata ai casi positivi Covid-19 ma con altre patologie che ne prevedono l’ospedalizzazione nelle due ali del 4° Piano del Padiglione Dalla Palma.

Rimangono le misure di limitazione dell’accesso all’ospedale da parte degli accompagnatori e dei visitatori per tutte le unità operative, salvo situazioni specifiche valutate dal personale sanitario preposto.

NUMERO AZIENDALE DEDICATO

Il numero aziendale dedicato per le informazioni sul Covid-19 : 0437/514343 è attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Si affianca al numero nazionale 1500 e al numero verde regionale 800 462 340.

In breve

L’Ulss Dolomiti ringrazia le diverse pasticcerie, pizzerie, gelaterie e altre attività che in questi giorni stanno donando agli ospedali pizze, pasticcini, dolciumi e altre prelibatezze. Grazie per l’attenzione e l’incoraggiamento verso tutto il nostro personale in prima linea. Anche il Vescovo Renato Marangoni ha fatto pervenire un messaggio di vicinanza che si allega.

Continua la raccolta fondi per l’Ulss1 Dolomiti a questo link tutte le informazioni necessarie