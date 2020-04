Coronavirus, Trentino tra le Regioni più colpite ma aumentano i guariti: altre 11 vittime, nuova Ordinanza Provincia

Le ultime notizie dalla Provincia

Trento – Via libera con tempi e modalità diverse a cibo e prodotti da asporto, a serre con fiori e piante.

Ok alla coltivazione dell’orto fuori Comune per una persona, ma una volta al giorno. Via libera anche alla spesa sul tragitto casa – lavoro e alle uscite genitori-figli.

Riaprono le ciclabili per recarsi al lavoro. Sono alcune delle principali novità presenti nell’ordinanza della Provincia, in vigore da lunedì.

Mercati: obbligato l’utilizzo di mascherine e guanti per i venditori e di mascherina per gli avventori.

Obbligo di mascherina per tutti gli uffici pubblici sul territorio provinciale.

Da mercoledì 29 consentita la vendita di cibo d’asporto previa ordinazione online e telefonica, con un cliente e uno alla volta. Obbligo di mascherina per i clienti, di mascherina e guanti per gli addetti.

Il fronte sanitario

Il contagio si assesta sul 4%. Tra i positivi ci sono anche 4 minori. I decessi sono 11.

I nuovi contagiati soni 58 (20 nelle Rsa, 4 i minorenni). Le persone in terapia intensiva sono 27. I tamponi eseguiti sono stati 1365.