Coronavirus Trentino: anche martedì nessun nuovo caso. 443 tamponi e nessun caso positivo in Alto Adige

Posted on

Autocombustione del fieno o cortocircuito di un neon tra le ipotesi del rogo. I Vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 3.30 di notte per domare completamente l’incendio in località “Le Gune” a Molaren, Mezzano Mezzano (Trento) – Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio che […]