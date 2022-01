Coronavirus Trentino: 2.375 contagi, zero decessi, 23 in rianimazione. In Alto Adige 1 vittima e 2.889 positivi

La situazione aggiornata in Regione fino a venerdì 21 gennaio

Trento/Bolzano – Quasi 15.000 tamponi hanno identificato ieri altri 2.375 contagiati dal coronavirus in Trentino dove, fortunatamente c’è stata una tregua sul fronte decessi.

I ricoveri ospedalieri però sono sempre significativi: 16 nuovi ingressi ieri, parzialmente compensati da 14 dimissioni che portano il totale dei pazienti covid attualmente ricoverati a quota 167; fra questi anche i 23 che si trovano in rianimazione.

Tanti tamponi anche ieri dunque, precisamente 12.435 antigenici, che in 2.258 casi hanno segnalato l’infezione, e 956 molecolari, dei quali 117 positivi. I molecolari hanno inoltre confermato 184 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo i nuovi contagi per fasce di età troviamo

106 positivi tra 0-2 anni,

113 tra 3-5 anni,

196 tra 6-10 anni,

118 tra 11-13 anni,

165 tra 14-18 anni,

713 tra 19-39 anni,

661 tra 40-59 anni,

185 tra 60-69 anni,

62 tra 70-79 anni e

56 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 343. Altre 3.257 persone sono state dichiarate guarite, per un totale di 77.522. Le vaccinazioni finora sono state 1.094.468, comprese 404.941 seconde dosi e 245.735 terze dosi.

Il punto a Bolzano

Ancora una vittima in Alo Adige. A livello provinciale ad oggi (21/01) sono stati effettuati in totale 816.011 tamponi su 287.429 persone. Questi i numeri in breve:

Tamponi effettuati ieri (20/01 ): 1.802

Nuovi casi testati positivi da PCR: 348

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 143.400*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 816.011

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 287.429 (+642)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.993.814

Test antigenici eseguiti ieri: 14.450

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 2.541

Test nasali eseguiti fino al 20/01: 1.376.982 test totali, 10.113 risultati positivi, di cui 2.339 confermati, 466 PCR negativi, 7.308 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del 20/01 per fascia d’età:

0-9: 499 = 17%

10-19: 530 = 18%

20-29: 335 = 12%

30-39: 432 = 15%

40-49: 429 = 15%

50-59: 391 = 14%

60-69: 155 = 5%

70-79: 70 = 2%

80-89: 40 = 1%

90-99: 8 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 2889 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 107

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 63 (agg. al 17/01)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 72

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 17

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.337 (+1: 1F 80-89)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 33.784

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 201.149

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 234.933

Guariti totali: 113.807 (+2.406)

In breve

Le performance del sistema sanitario trentino al top della rilevazione della Sant’Anna di Pisa

Fugatti: “Nuovo ospedale di Fiemme, Fassa e Cembra, decideremo assieme ai territori”

Agenzia del lavoro, più risorse per politiche attive e lavori socialmente utili

Ville di Fiemme, approvato lo stemma del Comune

Apicoltura, bando dedicato a formazione e innovazione

Itea prolunga l’orario del numero verde della manutenzione per un servizio migliore all’utenza

Uffici pubblici provinciali, dal primo febbraio obbligatorio il green pass base per entrare

Fugatti: “Dal sistema Trentino risposte efficaci per la zootecnia”