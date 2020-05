Coronavirus: tre positivi e nessun decesso in Alto Adige

800 tamponi analizzati

Bolzano – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina, nelle ultime 24 ore, hanno valutato 800 tamponi, poco più del doppio rispetto a ieri, e 3 di questi sono risultati positivi al Covid-19. Anche nelle ultime 24 ore non si segnalano decessi a causa dell’infezione da coronavirus.

Dall’inizio dell’emergenza, il numero delle persone positive si attesta a 2.575. Complessivamente sono stati effettuati 51.181 tamponi su 23.120 persone.

Restano stabili i ricoveri: 61 pazienti nei reparti normali degli ospedali, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito a Colle Isarco, mentre altre 37 persone sono considerati casi sospetti. Sempre 5 i pazienti ricoverati terapia intensiva in Alto Adige, oltre ai 2 accolti presso cliniche austriache.

Per il quarto giorno consecutivo, resta fermo il numero delle persone decedute che sono 290, 173 delle quali negli ospedali e 117 nelle case di riposo.

In totale, le persone guarite dal Covid-19 sono 1.872 (27 in più rispetto a ieri). A queste si aggiungono 687 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 2.559 (39 in più rispetto ad ieri).