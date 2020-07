Coronavirus: tre nuovi positivi in Trentino, cinque in Alto Adige

In Trentino si segnalano tre nuovi casi di contagio da coronavirus, a fronte di 1.226 tamponi analizzati

Trento – Uno di questi è legato al focolaio individuato una settimana fa a Predazzo, e prontamente isolato.

Si tratta peraltro – sottolinea la Provincia – di un componente dello stesso gruppo familiare, cosa che praticamente riduce al minimo la possibilità di contagio all’esterno; la sua individuazione è l’esito dello stretto monitoraggio messo in atto dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari per contenere il fenomeno.

Fortunatamente – aggiunge la Provincia – le forme in cui si sta manifestando ultimamente il virus non sono accompagnate da complicazioni: in ospedale infatti c’è solo un paziente ricoverato (non in rianimazione).

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 634 tamponi, cinque dei quali sono risultati positivi. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19. Su indicazione del Ministero della Salute i casi sin d’ora comunicati riguardano solo i casi effettivi e non quelli sospetti.

Sono 2.280 (+3) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 871 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.151 (+3 rispetto al giorno precedente).