Coronavirus, Speranza: ‘Tenere guardia alta’. Boccia: ‘Misure oltre 3 aprile’, videoconferenza Regione Veneto e Protezione civile 29 marzo

Sono 73.880 i malati, 3.815 in più. Altri 646 guariti e 756 decessi. Il punto nel bellunese e in Veneto

NordEst – Sono 73.880 i malati, 3.815 in più. Altri 646 guariti e 756 decessi. “Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate. I tempi li deciderà, come è sempre accaduto, il Consiglio dei ministri sulla base di un’istruttoria che fa la comunità scientifica. Penso che in questo momento parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile“. Lo ha detto il ministro Francesco Boccia.

“Tutti noi vogliamo tornare alla normalità, ma prima dobbiamo riaccendere un interruttore per volta. Voglio dirlo a chi dice di aver fretta, prima mettiamo in sicurezza la sanità e le terapie intensive triplicandole, poi lentamente, ripartendo da alcune attività produttive, riaccendiamo un interruttore per volta. Poi toccherà anche alla popolazione e non escludo che gli scaglioni anagrafici possano essere un metodo”, ha spiegato il ministro delle Regioni.

Boccia si è anche soffermato sulle misure di sostegno ai Comuni annunciate dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. “Se dovesse servire altro lo faremo e i Comuni lo sanno. Non ci sono gare, non c’è burocrazia e non c’è da attendere perché ovviamente siamo dentro una trasformazione epocale anche nei rapporti tra i livelli istituzionali, quindi ci vuole tanta pazienza e buon senso. Ci siamo e rispondiamo in tempo reale in qualsiasi momento”.

Il punto stampa della Protezione civile

Il bollettino in Veneto

Le tabelle di Azienda Zero (Regione Veneto) indicano che alle 17 di do,menica 29 marzo le persone positive al Covid 19 in provincia di Belluno erano 411, con una crescita di 15 unità, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.226. Le persone positive al Covid 19 ricoverate negli ospedali bellunesi erano 82, così distribuite: 49 a Belluno in area non critica (-6) e 9 in terapia intensiva (-1); a Feltre 12 (+1), tutti in area non critica; ad Agordo 12.

La conferenza stampa in Veneto

