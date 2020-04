Coronavirus: Sindaco Jesolo propone: in spiaggia solo con prenotazione, no a plexiglass

Posted on

L’amministratore “può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire” Il Garante per la Privacy, in risposta ad alcuni quesiti avanzati dagli operatori di categoria e da alcuni cittadini, ha chiarito che il condomino, ai sensi della nuova disciplina (introdotta dalla legge 220 del 2012), non è tenuto a fornire prove […]