Coronavirus, salgono ancora i casi in Alto Adige: 19 nuovi positivi fino a sabato 22 agosto

Posted on

Verona, scoprire il vino attraverso musica, arte, design, architettura e moda Verona – Il centro di Verona racconta per quattro giorni il vino attraverso musica, arte, design, architettura e moda. E’ tutto pronto per ‘Vinitaly and the City’, il fuori salone dedicato ai wine lover e non solo, in collaborazione con il Comune di Verona e […]