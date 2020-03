Coronavirus, caso positivo in chirurgia all’Ospedale di Feltre: alcuni operatori in isolamento. Il punto in Veneto

Garantite le urgenze. Lo riferisce mercoledì mattina l’Ulss1 Dolomiti

Feltre (Belluno) – “L’attività chirurgica dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre è stata momentaneamente rimodulata – spiega il direttore medico, la dottoressa Marianna Lorenzoni – con la temporanea sospensione delle attività, a scopo preventivo. Al momento sono garantite tutte le urgenze.

Sono in corso indagini epidemiologiche per la ricostruzione dei contatti di un caso positivo Covid-19.

A scopo precauzionale, alcuni operatori sanitari sono in isolamento domiciliare, pertanto si è resa necessaria la rimodulazione dell’attività. Gli utenti interessati dalla riorganizzazione saranno informati della riprogrammazione degli interventi”.

La situazione aggiornata in Veneto

L’intervento del governatore Luca Zaia

360 casi e 8 morti. Primo decesso a Venezia. Salgono a 360 i casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto, con sei morti. L’aggiornamento è della Regione, alle ore 8.00 di mercoledì, rispetto all’ultimo dato delle 17.00 di ieri, quando se n’erano registrati 333. Primo caso anche a Conegliano. A comunicarlo il sindaco Fabio Chies, che sulla sua pagina facebook ha dato la notizia alla cittadinanza:

I ricoverati sono 99 (+18), di cui 23 sono in terapia intensiva (+4), e con 9 dimissioni. Si registra rispetto a ieri un morto in più all’ospedale di Venezia; altri due morti sono valutati per cause diverse dal Coronavirus.

L’area più colpita è quella di Treviso e provincia, con 93 casi, invariati rispetto a martedì, che supera il focolaio di Vo’ Euganeo, con 90 casi in aumento (+1) rispetto a ieri. Seguono Padova escluso Vo’ (58, +16), Venezia escluso Mirano (53, +6), il focolaio di Verona (22, +4), quello di Limena (14), Vicenza (11, +2), il focolaio di Mirano (7), Belluno (4) e Rovigo (3, +2). Altri tre casi (-3) sono in corso di assegnazione.