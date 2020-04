Coronavirus: Procura Bolzano si occupa di dpi e caro prezzi, il punto in Alto Adige

Sindacato medici e Codacons presentano due esposti. Intanto aumentano ancora i contagi

Bolzano – La procura di Bolzano si sta occupando di due aspetti dell’emergenza coronavirus. “Non è un’indagine penale, ma di un fascicolo relativo ad fatti non costituenti reato”, precisa la procura, sul rifornimento di mascherine protettiva dalla Cina.

“Si tratta – informa la procura – di un accesso dei carabinieri del Nas di Trento per acquisire della documentazione, che ha origine da due esposti, uno del maggiore sindacato dei medici ospedalieri sulla ‘perdurante mancanza di dispositivi di protezione individuali Dpi per il personale medico sanitario’, e l’altro del Codacons sulle speculazioni dei prezzi di mascherine e gel igienizzante”.

Aumentano ancora i contagi: guariti 325

Con 6 nuovi decessi, 5 dei quali nelle case di riposo, sono ora 178 le persone morte per infezione da Sars-CoV-2 in Alto Adige. In totale, nelle residenze per anziani, sono morte per coronavirus 67 persone.

Aumenta anche il numero dei contagiati: su 1.104 tamponi valutati nelle ultime 24 ore, 68 sono risultati positivi, il che porta il totale a 1.859. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati effettuati 18.870 test su 9.752 persone. In crescita anche i collaboratori dell’Azienda sanitaria provinciale che hanno contratto l’infezione: attualmente sono 191, oltre a 11 medici famiglia e 2 pediatri di base. I pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali altoatesini e presso la base logistica dell’Esercito a Colle Isarco sono 229. Altre 56 persone in totale sono in cura presso strutture convenzionate.

Altre 56 persone assistite presso le strutture dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige sono casi sospetti. I pazienti giudicati guariti sono 325. Sono 50 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva negli ospedali altoatesini. Vi sono inoltre 9 pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva in Austria e in Germania.3.426 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre 3.625 persone hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare. Finora sono 7.051 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.