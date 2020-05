Coronavirus, i nuovi casi sono 9, altri 3 decessi: tra loro un 37enne

Il direttore Bordon: “Il 37enne deceduto aveva un quadro clinico molto grave”. Dopo i primi prelievi a Campitello di Fassa, seguiranno anche a Pieve di Bono-Prezzo, Vermiglio, Canazei e Borgo Chiese. Gli aggiornamenti della task force sulla situazione dei contagi da Coronavirus in Trentino

Trento – Nove contagi e tre nuovi decessi, 15 pazienti in rianimazione. Tra le persone decedute, c’è purtroppo anche un giovane di 37 anni con quadro clinico già molto grave prima del virus.

Ecco che cosa ha detto il direttore dell’Apss, Paolo Bordon su questo caso

Il presidente Maurizio Fugatti ha ricordato che la : “Situazione sta migliorando. Per quanto riguard agli spostamenti: in auto si può viaggiare insieme se già si convive, però l’invito è ad utilizzare la mascherina incontrando persone anziane. Gli spostamenti sono solo in regione e non fuori. Per quanto riguarda la spesa – ha detto Fugatti – sarà nel proprio comune o nel comune confinante o sul tragitto lavoro – casa, una limitazione che sarà tolta molto presto”.

L’assessore Stefania Segnana ha invece informato che arriveranno presto: “Per le famiglie buoni di servizio baby sitter e integrazione dei voucher nazionali”. Sulle nuove terapie, il direttore Paolo Bordon ha precisato che: “Il Trentino utilizzerà il plasma per la terapia sui pazienti covid”.

La conferenza della task force

I primi prelievi in Val di Fassa

Martedì mattina a Campitello di Fassa sono stati effettuati i primi prelievi per i test sierologici sulla popolazione dei cinque Comuni trentini maggiormente colpiti dal coronavirus: attraverso un prelievo del sangue sarà possibile rilevare l’eventuale contatto con il virus Sars-CoV2.

Il 6 maggio partiranno i test a Pieve di Bono-Prezzo e Vermiglio, il 7 a Canazei e la settimana dell’11 maggio a Borgo Chiese. I prelievi richiedono due tre giorni per ciascun Comune, in base ovviamente al numero di abitanti e alle persone che hanno aderito all’indagine. L’adesione della popolazione è stata volontaria e in totale saranno coinvolte circa 7200 persone. ll progetto di sorveglianza attiva è stato avviato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari in accordo con la Provincia autonoma di Trento e la supervisione dell’Istituto superiore di sanità, che avrà il compito di analizzare i campioni raccolti.

Nello studio è stata coinvolta la popolazione dei cinque Comuni del nostro territorio in cui è stata evidenziata una più alta prevalenza di infezioni da Covid-19 dall’inizio della pandemia. I Comuni coinvolti hanno tutti una prevalenza di positivi superiore al 2% (al 31 marzo): Borgo Chiese (2,83%), Campitello di Fassa (3,23%), Canazei (3,34%), Pieve di Bono-Prezzo (2,21%) e Vermiglio (2,56%). L’adesione all’indagine è stata volontaria e i cittadini coinvolti hanno compilato anche un questionario che consentirà di evidenziare la presenza di sintomi riconducibili al Covid-19 nell’ultimo mese. In questi casi verrà effettuato anche il tampone nasofaringeo.

L’obiettivo principale dello studio

E’ quello di stimare la presenza di anticorpi anti Sars-CoV2 nella popolazione di tutte le età ad eccezione dei bambini sotto i 10 anni nell’intera area coinvolta, per Comune, per età e per sesso. Obiettivo secondario è testare, in un campione di popolazione, la concordanza dei risultati sierologici con quelli effettuati sui tamponi di pazienti con sintomi. Infine, lo studio prevede la possibilità di effettuare un secondo prelievo a distanza di tempo che permetterà di fare ulteriori valutazioni relativamente ai comportamenti degli anticorpi contro Sars-CoV2.

«Abbiamo proposto alla popolazione dei cinque comuni trentini – ha sottolineato il direttore generale di Apss Paolo Bordon – di partecipare su base volontaria a questa indagine epidemiologica attraverso i test sierologici che consentirà di capire quali azioni di sanità pubblica intraprendere per contenere l’epidemia. Voglio evidenziare che il test sierologico non ha carattere diagnostico e non va interpretato come una «patente di immunità» al Covid-19; andranno sempre rispettate le misure precauzionali come il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine».

«Ho voluto essere presente – ha commentato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – per vedere di persona questa prima sperimentazione. È un’opportunità per raccogliere, su base volontaria e attraverso un test certificato dall’Istituto Superiore di Sanità, informazioni molto utili. Oggi ho visto un afflusso di persone importante ma anche regolare e organizzato in modo da rispettare le distanze e quindi essere affrontato in sicurezza. Anche questo era un fattore centrale in questa operazione».

