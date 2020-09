Coronavirus: positivo durante homeschooling in Alto Adige. Bimbo positivo anche alla materna di Lavis

Con l’avvio dell’anno scolastico si moltiplicano i casi anche nelle classi

Trento/Bolzano – Uno studente della scuola professionale di lingua tedesca a Bolzano è risultato positivo al coronavirus, ma era in homeschooling e per questo non è scattata la quarantena per i compagni di classe.

La maggior parte delle nuove infezioni in Alto Adige riguardano nuovamente viaggiatori di ritorno dai Paesi dell’Europa sudorientale e orientale (Romania, Bulgaria, Albania, Ucraina).

Inoltre ci sono pazienti sintomatici “autoctoni” e contatti stretti di persone infettate già registrate. Una persona risultata positiva è collegata al salumificio di Chiusa, uno studente risultato positivo è un contatto stretto di una persona già registrata positiva.

In Trentino invece, nuovo caso in una scuola materna di Lavis: in isolamento i genitori, due maestre e gli alunni di una sezione.