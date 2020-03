Coronavirus, nuovo decesso al San Martino ma non di un bellunese: avanzano i casi in Cadore e Agordino

Sesto decesso in provincia di Belluno, ma riguarda un paziente di 78 anni che era stato trasferito all’ospedale di Belluno da un’altra Azienda sanitaria. In giornata altre 4 persone positive e altri 5 ricoveri ospedalieri

Belluno – Il numero delle persone positive al Coronavirus, in provincia di Belluno alle 17 di sabato sale a 216, con una crescita di 4 unità rispetto al dato che era stato registrato in mattinata.

Cresciuti di 4 unità anche i ricoveri per Coronavirus negli ospedali della Provincia: al San Martino di Belluno i ricoverati sono passati da 35 a 40 in area non critica, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 4. All’ospedale di Feltre i ricoverati sono rimasti 9, mentre 6 all’ospedale di Agordo, tutti in area non critica.

L’Ulss Dolomiti informa che i tamponi effettuati per la ricerca del Coronavirus sono stati 2.977 e le persone in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva sono 937.

Farmaci sperimentali

’Ulss Dolomiti ha aderito alla sperimentazione del farmaco per l’artrite reumatoide Tocilizumab per curare il coronavirus. Lo studio sul trattamento con Tocilizumab dei pazienti affetti da polmonite da Covid-19, coordinato dall’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, è stato approvato il 18 marzo dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Oltre alla sperimentazione sono stati attivati anche 5 trattamenti per usi terapeutici del medicinali antivirali Remdesivir per la cura dell’infezione da Covid-19.

In breve