Coronavirus, nuova Ordinanza provinciale in Trentino: green pass rafforzato anche al banco

Il presidente della Provincia autonoma di Trento firma l’Ordinanza numero 84. Il nuovo bollettino covid registra ancora un decesso a Trento e due in Alto Adige. Vaccinazioni ai bambini. In Trentino 826 prenotazioni nelle prime due ore

Trento/Bolzano – Il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha firmato l’Ordinanza numero 84 relativa a “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Nel provvedimento viene inserita l’obbligatorietà da domani e fino al 15 gennaio del possesso del green pass rafforzato (ovvero quello che si ottiene se si è guariti o vaccinati) per poter effettuare nei locali consumazioni al banco.

Più in dettaglio, si legge nell’Ordinanza “sul territorio provinciale, nell’ambito dell’attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, svolta da qualsiasi esercizio, compresi gli operatori agrituristici ed enoturistici, anche gli avventori che consumano al banco al chiuso devono essere muniti del cosiddetto ‘Green Pass rafforzato’”.

La disposizione non si applica, però, nell’ambito dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all’interno di alberghi, di agriturismi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

L’Ordinanza proroga, poi, fino al 31 marzo 2022, allineandosi così ai termini previsti dal provvedimento nazionale sul prolungamento dello Stato di emergenza (che termina appunto al 31 marzo del 2022) l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Bollettino covid in Trentino

Si registra un nuovo decesso per Covid in Trentino. Si tratta di una donna, sui 50 anni, vaccinata, ma affetta anche da altre patologie. La situazione dei contagi continua, poi, a essere sotto osservazione, dato che nelle ultime 24 ore si registrano 266 nuovi casi: 80 positivi al tampone molecolare (su 845 i test effettuati) e 186 all’antigenico, su 10.190 test effettuati. I molecolari hanno confermato anche la positività di 72 situazioni intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali il numero dei pazienti covid scende a quota 110, di cui 19 persone si trovano in rianimazione. La situazione si è alleggerita dopo la dimissione di 15 persone, a fronte di undici nuovi ingressi. Il virus continua a colpire tutte le fasce d’età. Si registrano sette casi tra bambini di nemmeno due anni, 20 nella fascia 60-69 anni, 17 in quella 70-79 e sette tra gli over80. Ieri le classi in quarantena erano 45. Sul fronte vaccinazioni, questa mattina è stata toccata quota 949.955, cifra che comprende 385.440 seconde dosi e 137.880 terze dosi.

Il punto a Bolzano

‘Alto Adige registra altri due decessi di pazienti covid e 444 nuovi casi. Sono ormai 1.280 le vittime dall’inizio della pandemia. 339 guariti, oltre 10 mila in quarantena.

Sono risultati positivi 204 su 2.47 tamponi pcr e 240 su 15.541 test antigenici. Il numero di altoatesini in quarantena torna sopra soglia 10 mila (10.012) mentre i neo guariti sono 339. Per il momento non sono stati aggiornati i dati sui ricoveri. No-vax incinta si pente in terapia intensiva: ‘Non mi sarei mai perdonata’ Genevieve e’ ricoverata a Bolzano: “Ho avuto paura per la bambina che ho in pancia”.