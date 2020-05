Coronavirus, nessun decesso e 16 nuovi contagi, calano ricoveri. Riaprono piscine, palestre e scuole guida

Nessun decesso e 16 contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore in Trentino. Da lunedì prossimo riapriranno in Trentino piscine, palestre, centri e circoli sportivi pubblici e privati e scuole guida. Lo prevede una delibera assunta oggi dalla Giunta provinciale di Trento. Dal 15 giugno – ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – verranno riaperte al pubblico anche le sale teatrali, le sale da concerto, i cinema e gli spazi per gli spettacoli all’aperto

Trento – All’interno dei nuovi contagi 3 sono in Rsa e 7 a domicilio, tra cui un minorenne. Per quanto riguarda i ricoveri prosegue il trend in calo: 4 i pazienti ancora in terapia intensiva, 2 a Rovereto e 2 a Trento, a cui si aggiungono 33 persone ricoverate in altri reparti ospedalieri e 334 in isolamento fiduciario a casa.

Il numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 2.025 (1.092 letti da Apss, 600 da Cibio e 333 da Fem). Dall’inizio dell’epidemia i contagiati sono in totale 5.377, 459 i deceduti e 4.090 le persone guarite. Questo il quadro del contagio Covid-19 presentato dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Il governatore ha poi riferito delle nuove aperture decise oggi dalla Giunta provinciale a partire da lunedì e della campagna di screening straordinario per migliorare il controllo sulle dinamiche di contagio in 16 comuni trentini, in cui i dati hanno dimostrato una maggiore incidenza del contagio. Di entrambi gli argomenti parliamo in due appositi comunicati stampa.

L’assessore alle attività economiche, Achille Spinelli, ha invece approfondito i criteri applicativi della normativa, recentemente adottata dal Consiglio provinciale, che disciplina i contributi a fondo perduto per imprese e professionisti colpiti dall’emergenza Covid-19. Le domande partiranno l’11 giugno. In allegato le slide esplicative.

