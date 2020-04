Coronavirus, nel Bellunese oltre 500 positivi: salgono a 10.946 contagi in Regione Veneto: videoconferenza 4 aprile

Zaia: lento recupero. La protesta di un cittadino: «A mia figlia tampone il 21 marzo, ancora nessun risultato”

NordEst – Buone notizie per i pazienti ricoverati in ospedale per questa epidemia: in giornata non sono aumentati. In totale sono 79 di cui 45 a Belluno (36 in area non critica e 9 in terapia intensiva), 8 in area non critica a Feltre (2 in meno), 14 nell’ospedale di comunità di Belluno e 12 nell’ospedale di comunità di Agordo.

