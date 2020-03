Coronavirus, muore una donna 92enne a Belluno

Mercoledì mattina l’Ulss 1 Dolomiti, senza fornire dettagli sulla provenienza, comunica che purtroppo è avvenuto un altro decesso, l’ottavo dall’inizio, che risale a martedì sera

Belluno – È deceduta in queste ore una paziente positiva al coronavirus di 92 anni, ricoverata in area Covid di Belluno.

Fino a mercoledì 25 marzo nel Bellunese, le persone positive al tampone dall’inizio dell’epidemia sono 298 mentre sono isolati in casa (cioè persone positive, più persone che hanno avuto contatti con positivi) 1.149. I ricoverati non gravi sono 66, i ricoverati gravi in terapia intensiva 9 e i dimessi 11.