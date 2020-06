Coronavirus: lunedì 1 giugno nessun decesso e nessun contagio in Alto Adige

Posted on

“Boldrini parla senza sapere i numeri. No ipocrisia, non possiamo accoglierne altri” Venezia – Al primo gennaio 2014 gli immigrati stranieri presenti in Veneto erano 514.000, pari al 10,4% dell’intera popolazione residente e a un decimo di tutti gli stranieri presenti in Italia. Nel 2013 si è registrato un aumento di 27 mila unità. 42.000 sono […]