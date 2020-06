Coronavirus: lunedì 1 giugno nessun decesso e nessun contagio in Alto Adige

Posted on

L’offerta legata ai laghi trentini intercetta circa il 40 per cento delle presenze estive generando un valore economico a beneficio dell’intero territorio. Un centinaio gli eventi in programma da aprile a ottobre e una grande visibilità mediatica che rafforza la promozione Trento – Oltre un centinaio gli appuntamenti in totale per oltre 300 giornate – gara. […]