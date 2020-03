Coronavirus, linea dura dell’Austria al Brennero

I contagiati in Italia sforano quota 10mila e dalle Regioni del nord arriva un appello per misure ancora più drastiche

NordEst – E’ attesa nelle prossime ore la ‘chiusura’ del Brennero, come annunciato dal cancellieri austriaco Sebastian Kurz. I controlli sanitari, da martedì ancora a campione, diventano serrati.

Potranno lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane.

I tir potranno, per il momento, invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista. Il confine con l’Italia resta aperto al traffico merci e ai frontalieri. Camionisti e lavoratori saranno sottoposti al termoscan. Lo prevedono i decreti, firmati la scorsa notte a Vienna.

Wir wissen, dass die Zahl der Infizierten in Österreich sehr niedrig ist, aber auch, dass der Zuwachs enorm ist – nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa. Aufgrund der aktuellen Zahlen aus Italien werden wir weitere Maßnahmen setzen. #COVID19 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 10, 2020

Dalla Cina sarà inviato in Italia un team di cinque medici esperti cinesi con un membro della Croce rossa di Pechino e uno specialista del Chinese Center for Disease Control and Prevention: porteranno “le loro competenze” e forniture per aiutare l’Italia contro l’epidemia del coronavirus, riferisce la Cgtn, la tv in lingua inglese della statale Cctv. Ieri, nella telefonata con il collega Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri Wang Yi ha detto che “se la parte italiana lo chiede, la Cina è pronta a mandare personale medico per aiutare l’Italia”, secondo i media cinesi.

Il Consigliere di Stato e Ministro degli Esteri Wang Yi ha chiamato la sua controparte italiana, Luigi Di Maio: la #Cina invierà mascherine protettive altro materiale medico all'Italia! Fight on, Italy! 🇮🇹 We're with you! #COVID19 https://t.co/reJLmcEiSm — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 11, 2020

La stretta delle Regioni