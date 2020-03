Coronavirus in Veneto, positivi 1.937, 55 decessi. Zaia: “Tamponi a campione fuori dai supermercati, chiudere aziende non sicure”

Sono saliti a 1.937 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, con una crescita di 264 contagi rispetto alla rilevazione di venerdì sera. Il contagio a Vo’ Euganeo si ferma: nessun nuovo caso

NordEst – I deceduti sono ora 55 (+5), i pazienti in terapia intensiva 119.

Il maggior numero di nuovi casi riguarda Padova (+79), seguita da Treviso (38), Verona (36), Venezia (26), Vicenza (21), Belluno (12), Rovigo (11), tre pazienti appartengono ad aree fuori Veneto e per 38 è in corso l’assegnazione dell’area provinciale di competenza. Non vi sono nuovi casi positivi a Vo’.

Tamponi a campione fuori dai supermercati

❌❌❌ #CORONAVIRUS / GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI. SEGUITE LA DIRETTA. ❌❌❌ Pubblicato da Luca Zaia su Sabato 14 marzo 2020

Proseguono i controlli sulle strade del bellunese

I dati dei controlli effettuati dalle pattuglie in provincia di Belluno – forniti dalla Questura – dall’8 marzo ad oggi confermano: persone controllate: 1.078,

persone denunciate per violazione D.P.C.M. 8 E 9 marzo 2020 (ex art. 650 c.p.): 17., persone denunciate per false attestazioni (art. 495 e 496 c.p.): 2.

Esercizi commerciali controllati: 2720. Titolari esercizi commerciali denunciati (ex art. 650 c.p.) e violazioni accertate: 6.

Dai controlli effettuati è emerso che, a parte qualche singolo caso opportunamente sanzionato, la stragrande maggioranza dei cittadini si è attenuta alle disposizioni del Governo in ordine ai motivi che legittimano gli spostamenti sul territorio. Ciò significa che la popolazione bellunese ha ben compreso la delicatezza del momento e l’importanza di spostarsi solamente in presenza dei

presupposti contenuti nei D.P.C.M. del 8 e 9 marzo 2020.

“La Polizia di Stato ringrazia i cittadini bellunesi per il buon senso e lo spirito di collaborazione dimostrato in questo difficile momento, consapevole che TUTTI INSIEME potremo superare anche questa sfida”.

Farmaci a casa anche in Veneto