Coronavirus: in Veneto oltre 1500 contagi, ridotto trasporto pubblico. A Bibione Madonnina su Apecar è virale (VIDEO)

Due ordinanze della Regione Veneto con le quali vengono disposte misure urgenti per il trasporto pubblico locale, valide sino al 25 marzo prossimo

NordEst – Sale ancora il conteggio dei positivi al Coronavirus in Veneto. venerdì mattina erano 1.458 – ma il numero è destinato a salire – con l’aggiunta degli ultimi 74 casi con i quali è stato aggiornato l’ultimo report della Regione Veneto.

I pazienti ricoverati sono 357, quelli in terapia intensiva 101. Si aggrava il bilancio dei morti, ora a quota 40, con 8 malati deceduti nella giornata odierna (7 nell’ospedale di Treviso). I pazienti dimessi dall’inizio dell’emergenza, il 21 febbraio, sono 97.

Videomessaggio del Patriarca agli operatori del mondo della sanità: “Vostro impegno e testimonianza hanno dell’eroico” (VIDEO)

“Pur non conoscendovi di persona, sento di rivolgermi a voi – chiamandovi carissimi – perché vi sento realmente tali per quello che state facendo per tutti noi. Siete impegnati, al di là di ogni orario, 24 ore al giorno e sempre in prima linea, per fronteggiare il dramma che sta vivendo il nostro Paese. Scrivo per dirvi la mia vicinanza, la mia ammirazione e la mia gratitudine per quello che, con i fatti, mostrate d’essere. La vostra dedizione e sacrificio vanno al di là del dovere che accompagna ordinariamente la vostra professione. State offrendo una testimonianza commovente non solo di attaccamento al lavoro ma di grandissima sensibilità civica, assistendo e curando tutti coloro che sono affidati alle vostre cure”. Così il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, nella lettera aperta inviata a medici, infermieri e operatori sanitari.

Coronavirus: Madonnina sull’Apecar, la messa in strada

L’Ape car con una statua della Madonna gira tra le strade di Bibione, per portare “la benedizione tra le gente” nei giorni del Coronavirus che ferma anche le messe. L’idea è venuta a don Andrea Vena, responsabile della parrocchia di Santa Maria, che, grazie ad un autista volontario, porta con la motocarrozzetta l’immagine sacra lungo le vie semi-deserte del comune balneare. La Vergine è patrona di Bibione. “Una volta c’erano le rogazioni, oggi ci sono le processioni – racconta don Andrea – Adesso però dobbiamo evitare ogni cosa e così ho pensato di portare una preghiera. Con l’Ape ci fermiamo dove incrociamo le persone, lungo il marciapiede e sulle strade, e soprattutto davanti alle case degli anziani, che vengono portati fuori con la sedia quando passiamo, per ricevere la benedizione. E’ un modo per accarezzare i cuori della gente”. Su fb, don Andrea ha postato il percorso del furgoncino e la gente, come spiega, lo attende.

Da Cortina e Auronzo invece appello ai turisti: non venite. Dopo aver visto molte ‘seconde case’ aperte e turisti in trasferta tra le Dolomiti.