Coronavirus in Veneto, 307 casi e 4 morti: deceduto anziano ricoverato a Mestre

Posted on

L’intesa – Si tratta di un passo storico. L’intesa e’ stata firmata dai ministri dei trasporti, Altero Matteoli per l’Italia, Doris Bures per l’Austria, Wolfgang Tiefensee per la Germania, dal vicepresidente della commissione europea con delega ai trasporti, Antonio Tajani, e dal coordinatore europeo per il corridoio 1 Berlino-Palermo, Karel Van Miert. Per rete ferroviaria […]