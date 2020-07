Coronavirus: in Trentino un positivo e zero decessi

Analizzati 1.259 tamponi

Trento – Un nuovo positivo da coronavirus e sempre nessun decesso in Trentino. L’andamento contagi è quindi ancora stabile e a livelli molto bassi, secondo il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Ieri sono stati analizzati 1.259 tamponi.

La persona positiva non è minorenne e non proviene da Rsa. Al momento c’è un solo paziente ricoverato in ospedale, ma non in rianimazione).

Anche se i casi positivi sono molto pochi, il solo fatto che il virus continui a manifestarsi dovrebbe indurre tutti a mantenere le buone regole, a partire dal distanziamento e dall’igiene, sottolinea la Provincia.



