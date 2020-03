Coronavirus in Trentino, 18 i casi accertati tra cui due turisti di Codogno (VIDEO)

Richiamo del presidente ad una maggior attenzione alle regole prescritte anche su impianti e piste da sci come da circolare inviata in queste ore ad Anef. Oltre cento le persone in quarantena per precauzione

Trento – Sono 7 i nuovi casi di Coronavirus in Trentino. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa l’assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana ed il presidente Maurizio Fugatti.

Diventano quindi 18, in totale, le persone contagiate dal Covid-19. C’è il primo caso in terapia intensiva a Rovereto: un signore di 66 anni entrato in pronto soccorso a Cles. Tutti gli altri sono ricoverati nel reparto di Infettivologia a Trento.

C’è il caso di un’anziana signora ricoverata a Feltre, nel reparto di Geriatria che ora è stato chiuso: rientrata nella Rsa di Canal San Bovo, è stata trovata positiva al tampone. In quarantena 7 operatori sanitari della casa di riposo entrati in contatto con lei.

Sempre sabato 7 marzo, sono emersi altri due casi nel capoluogo: hanno chiamato il 112 e i sanitari hanno effettuato un tampone nella loro casa, dove ora si trovano in isolamento. Hanno avuto contatti fuori Provincia, così come l’ultimo contagiato, un uomo di 60 anni che si è rivolto al pronto soccorso di Trento.

La Provincia informa inoltre che non è confermata la fonte trentina come causa dei contagi di Malta e Palermo di cui è stata data notizia in queste ore.

