Coronavirus: in Trentino test sierologici su autisti bus

Trento – Al via la campagna test sierologici per gli autisti di Trentino Trasporti. A partire dai prossimi giorni – su iniziativa concordata tra società e Provincia – i quasi mille operatori a contatto con il pubblico avranno la possibilità di accedere su base volontaria e gratuita al servizio sanitario, per l’effettuazione dei test sierologici.

Lo rende noto la Provincia precisando che l’iniziativa si inserisce nella campagna di sensibilizzazione #pullmansicuro per garantire sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, in vista della riapertura delle scuole a settembre.

Venerdì alle 16.30 partirà dalla sede dell’Associazione artigiani il pullman che aprirà la campagna. Accanto agli scuolabus – sottolinea la Provincia – una grande importanza rivestono i servizi di linea affidati alle imprese private, come pure le attività a supporto della mobilità turistica esercite dalle altre imprese di noleggio (in totale 183 imprese).

Per quanto riguarda Trentino Trasporti, sono riprese le attività di emissione dei biglietti a bordo con un sovrapprezzo, anche per limitare le interazioni tra utenti ed operatori, incentivando i primi a sfruttare anche i vantaggi delle tessere prepagate, acquistabili sia nelle biglietterie sia nelle rivendite tabacchi convenzionate.

In breve

Sono quattro i nuovi casi positivi da coronavirus rilevati in Trentino fino a giovedì 6 agosto, su 1.476 tamponi analizzati. Lo ha comunicato l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ricordando come siano ancora tre i pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive degli ospedali trentini. Tutti i quattro nuovi casi sono emersi dalle campagne di screening.

