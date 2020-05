Coronavirus in Trentino, sei minorenni tra i nuovi contagi e quattro deceduti: uno in Rsa

Sono 62, tutti verificati con tampone, i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore in Trentino: fra questi vi sono 6 minorenni, di cui uno ricoverato in ospedale e 18 ospiti di Rsa. Lo ha comunicato in una nota l’Azienda sanitaria del Trentino

Trento – Le persone decedute sono 4 di cui 1 in Rsa. Si registra un calo nei ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 17, a cui si aggiungono 136 persone in altri reparti e 1.085 in isolamento fiduciario a casa.

I tamponi ei guariti

Il numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 1.502 (601 letti da Apss e 901 da Cibio). Dall’inizio dell’epidemia i contagiati in totale sono 4.869 di cui 2.571 guariti.

Il contagio comune per comune