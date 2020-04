Coronavirus in Trentino, 17 nuovi decessi e 104 contagi: videoconferenza venerdì 3 aprile Provincia Trento

Sono 81 i pazienti in terapia intensiva

Trento – Il presidente Maurizio Fugatti in apertura di incontro ha evidenziato: “Stiamo investendo sui test sierologici che stabiliscono se il paziente è immune. Un percorso che faremo a Rovereto, una sorta di patente di immunità”.

“Si è deciso di intensificare in modo importante su cinque Comuni: Vermiglio, Canazei, Campitello, Borgo Chiese e Pieve di Bono-Prezzo. In queste realtà il livello di contagio percentuale è importante, sul 2 per cento”.

Il presidente ha comunicato inoltre che in mattinata ha incontrato con Apss in videoconferenza Comunità e Comuni del Primiero Vanoi Mis.

Era in programma, come di consueto, fra la fine di maggio ed i primi giorni di giugno, ma l’emergenza Coronavirus non rende possibile l’organizzazione del Festival dell’Economia di Trento nelle date prestabilite. Il Comitato organizzatore ha quindi deciso di spostare la kermesse dello scoiattolo ad inizio autunno e precisamente dal 24 al 27 settembre 2020.

“A casa e…INSIEME” è il nome del nuovo spazio virtuale aperto in questi giorni dal team del Servizio attività educative per l’infanzia che raccoglie una selezione di contenuti dedicati ai bambini in fascia d’età 0 – 6 anni. Il progetto è nato con lo scopo di utilizzare i mezzi tecnologici per accorciare le distanze durante questo periodo di chiusura delle scuole e dei nidi, mantenendo così un contatto con i bambini e le loro famiglie.

Numeri Centri antiviolenza. Tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00 è possibile contattare il Centro Antiviolenza al numero 0461 220048 e negli altri orari la Casa rifugio al numero 348 5451469.