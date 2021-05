Coronavirus in Trentino: quinto giorno senza decessi

Posted on

Le domande di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Affari generali dal 2 al 22 novembre Primiero (Trento) – Via libera dalla Comunità, all’erogazione di assegni di studio per gli studenti frequentanti Scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute. Sono […]