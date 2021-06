Coronavirus in Trentino: quarto giorno senza decessi e 2 nuovi contagi

Posted on

E’ approdata in Irlanda, passando per Malta, alla ricerca del suo posto nel mondo dove realizzarsi nella professione di Infermiera di Liliana Cerqueni Dublino (Irlanda) – Nicole Dalla Santa, giovane ventiseienne di Primiero, deve avere un feeling speciale con il mare e le isole se è approdata in Irlanda, passando per Malta alla ricerca del suo posto […]