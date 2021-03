Coronavirus in Trentino: proseguono vaccinazioni over 75 fino a venerdì con Pfizer. Case di riposo verso riapertura in sicurezza

Assessore provinciale Segnana: “Utilizzo temporaneo di Pfizer per mettere in sicurezza le fasce più a rischio”. Dopo varie sollecitazioni in questi giorni, a breve stanno per riaprire in Trentino – nonostante la zona rossa – le case di riposo con le visite ai parenti in sicurezza (distanze, gel, temperatura, plexiglass)

Trento – “Per continuare la campagna vaccinale e contenere il più possibile inevitabili disagi alla popolazione più anziana, da domani a venerdì compreso il vaccino Pfizer sostituirà temporaneamente AstraZeneca”. Lo comunica l’assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana dopo aver ricevuto conferma dall’Azienda sanitaria che la proposta avanzata in task force si è tradotta in una riorganizzazione del precedente piano. “Ringrazio l’Azienda sanitaria ed il Dipartimento alla salute della Provincia – aggiunge l’assessore – che in tempi ultra rapidi hanno verificato la fattibilità di questa soluzione”.

La campagna vaccinale trentina quindi non si ferma, nonostante la sospensione in via precauzionale del vaccino AtraZeneca decisa a livello nazionale da AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco. E in attesa che AIFA stessa ed EMA sciolgano le riserve (un pronunciamento è atteso per giovedì), le autorità sanitarie trentine confermano che le prenotazioni del vaccino per chi ha tra i 75 e i 79 anni restano valide per le giornate di mercoledì 17 marzo, giovedì 18 e venerdì 19. Questo perché, in via del tutto eccezionale e – ribadiamo temporanea – ai circa 1100 over 75 già prenotati sarà somministrato il vaccino Pfizer-BioNtech.

Restano invece sospese le vaccinazioni e le prenotazioni per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Per gli over 75 che avevano una prenotazione il 15 e il 16 marzo sarà fissato un nuovo appuntamento per il vaccino, sulla base delle scorte disponibili.

Nel frattempo proseguono regolarmente nei centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari le somministrazioni del vaccino Pfizer destinato agli over 80 e alle categorie fragili. L’Azienda sanitaria ricorda infine che chi si è vaccinato con AstraZeneca non deve preoccuparsi perché fino ad oggi il sistema di farmacovigilanza non ha registrato reazioni avverse immediate o problematiche associate al vaccino.

In breve

