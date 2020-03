ll coronavirus coinvolge anche i vertici dell’Azienda sanitaria trentina

Trento – Il direttore dell’Apss, Paolo Bordon, martedì pomeriggio presente in conferenza stampa in Provincia, per il consueto punto della situazione sui contagi, ha informato in serata che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al tampone.

L’Azienda sanitaria informa che è già in corso un’inchiesta epidemiologica come da protocollo aziendale.