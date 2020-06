Coronavirus, in Trentino nessun decesso e 5 contagi. In Alto Adige un solo positivo

La situazione Covid-19 in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – In Trentino, nelle ultime 24 ore, non c’è stato alcun decesso per coronavirus, mentre cinque sono i nuovi positivi, uno con sintomi e gli altri quattro individuati tramite screening. In un giorno analizzati 1.245 tamponi.

I dati sono stati forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Tra i nuovi contagiati c’è anche un minorenne, mentre nessuno degli altri proviene da una Rsa.

Migliora sensibilmente la situazione nei reparti trentini dove oggi risultano ricoverati sette pazienti, uno di questi ancora in rianimazione a Rovereto. Sul fronte controlli, solo una persona è stata sanzionata delle 1.238 controllate venerdì. Nessuna sanzione agli esercizi commerciali su 373 controlli.

La situazione in Alto Adige

In Alto Adige, nelle ultime 24 ore, è emerso un solo nuovo caso di positività da coronavirus, a fronte di 1.112 tamponi effettuati. Non si registra nessun nuovo decesso (il totale resta a quota 292).

Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del coronavirus resta a quota 2.599. A livello provinciale l’Azienda sanitaria informa che ad oggi ha effettuato complessivamente 70.578 tamponi su 33.291 persone. Il totale dei guariti è di 3.035 (+10 rispetto al giorno precedente).

Al momento sono ricoverati 7 pazienti affetti da Covid-19, mentre altre 15 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono considerati casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva dell’Alto Adige è ricoverata una sola persona. Un paziente altoatesino è invece ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.