Coronavirus in Trentino, Fugatti: “Situazione molto grave: altri 18 decessi, duemila contagi”

Le Rsa sono in una situazione difficile con gravi carenze di personale. Calano i nuovi contagi in Trentino, che si fermano a 177. Le vittime sono state registrate non solo oggi ma anche nei giorni scorsi sono 11 donne e 7 uomini

Trento – Bilancio drammatico in Trentino per quanto riguarda i decessi registrati in questi giorni legati all’emergenza Covid-19.

“Purtroppo la situazione è molto grave per quanto riguarda i decessi. Oggi sono 18 le vittime, tante nelle rsa. Se ne vanno persone che hanno costruito questo Trentino, I nostri nonni, che tanto hanno dato al nostro territorio. Il numero dei decessi per Covid 19 in Trentino è quindi 74″, ha riferito il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso della ormai consueta conferenza stampa in streaming sulla situazione dell’epidemia di Covid 19 in Trentino.

Cala il numero dei contagi rispetto a ieri (erano 214), oggi sono 177 (102 sottoposti a tampone e 75 ritenuti contagiati per contatto) per un totale di 2.001 persone positive. I guariti sono 90, 11 più di ieri. A domicilio ci sono 1.117 persone, 286 quelle ricoverate, di cui 22 in terapia semi invasiva 22, e 65 in terapia intensiva.

In mattinata, la Provincia si è collegata in videoconferenza con i presidenti delle Comunità di valle per fare il punto su servizi, Rsa, contagi e nuove restrizioni. Sono stati 480 i tamponi effettuati oggi. Finora sono stati 3962

Rallentamento infezioni nelle Rsa

Sono 384 i casi totali nelle Rsa, oggi si fermano a + 8 nuovi, ha ribadito il dottor Nava. “Se diminuiscono le infezioni – ha aggiunto – andrà a calare sicuramente anche la mortalità”.

Per eventuali deroghe al divieto di uscire

🔘Genitori di maggiorenni con disabilità: inviare una mail a trento.pua@apss.tn.it completa di recapito telefonico e dati della persona interessata. Le deroghe riguardano adulti in grado di deambulare, con disturbi comportamentali difficili da contenere in casa, che dovranno uscire sempre accompagnati da un adulto. Non saranno concesse deroghe per i pazienti già Covid positivi.

🔘Genitori di minorenni con autismo o grave disabilità: inviare una mail a npitrentosegreteria@apss.tn.it completa di recapito telefonico e dati della persona interessata. Le deroghe riguardano minori sia in grado di deambulare, sia non in grado di deambulare.