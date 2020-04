Coronavirus in Trentino, 13 decessi e 69 contagi, obbligo mascherine nei negozi e consigliate sui bus

Effettuati 2142 controlli con 155 sanzioni, verifiche anche su 873 esercizi commerciali. Governatore Fugatti: “Comuni e Provincia hanno fatto sistema sul bonus alimentare, 5682 domande già pervenute il primo giorno”

Trento – Sono 79 i pazienti in terapia intensiva in Trentino, mentre i decessi restano elevati: ancora 13 nelle ultime ore. I nuovi contagi 69 dei quali 63 con tampone. E’ quanto è stato comunicato dalla Provincia durante la conferenza stampa di lunedì pomeriggio.

I deceduti sono: un uomo di 72 anni di Arco, un uomo di 65 di Levico, un uomo di 73 di Bleggio Superiore, un uomo di 89 di Riva del Garda, un uomo di 90 anni di Predazzo, un uomo di 75 anni di Trento, una donna di 85 anni di Arco e un uomo di 61 di Rovereto, una donna di 85 anni di Trento, un uomo di 73 anni di Cavedago, una donna di 76 anni di Aldeno, un uomo di 75 anni di Borgo Valsugana.

Nell’opinione pubblica si dibatte sul tema di chi deve entrare prioritariamente in terapia intensiva. “ In Trentino – ha detto Fugatti – il problema per ora non si pone, considerata la disponibilità di posti ancora liberi”. Lo ha confermato anche il direttore dell’Apss Paolo Bordon: “Non facciamo alcuna selezione basata sull’età, dando ad esempio la precedenza ai giovani sugli anziani. La valutazione viene fatta esclusivamente in base all’opportunità di sottoporre ogni singolo paziente ad un trattamento così invasivo quale è l’intubazione”.

Il presidente Fugatti ha incontrato in teleconferenza il Consorzio dei comuni e i sindaci, per esaminare l’erogazione del bonus alimentare e delle mascherine. Riguardo al bonus, le risorse, come noto, sono in capo ai Comuni, anche se la loro gestione è stata demandata alla Provincia. “Un esempio di buona sinergia”, ha sottolineato Fugatti. Alle 17 circa di oggi pomeriggio erano arrivate al sito 5682 domande, come ricordato dall’assessore Stefania Segnana. Le domande saranno esaminate dai servizi sociali delle Comunità di valle e quindi, se ritenute idonee, accolte come previsto. Il bonus, in questa fase,verrà erogato alle famiglie più bisognose per un periodo di due settimane.

Mascherine obbligatorie negli esercizi commerciali

Per quanto riguarda le mascherine, da domani saranno necessarie per entrare negli esercizi commerciali, mentre oggi è iniziata la loro distribuzione. E’ possibile che entro domani la distribuzione non sia stata completata, per cui si chiede a tutti un po’ di buon senso e di pazienza nell’ottemperare a quanto previsto dall’ordinanza adottata dal presidente della Provincia.

Le mascherine distribuite agli esercenti non sono quelle di tipo chirurgico messe a disposizione delle rsa, sono quelle inviate dalla Protezione civile e il loro utilizzo è previsto esclusivamente durante la spesa nei supermercati o altre circostanze analoghe, cioè per brevi periodi. Non solo dispositivi usa-e-getta, e possono esser riutilizzate più volte. Diverse sono le mascherine che verranno distribuire nei Comuni del Trentino da Vigili del fuoco volontari e Croce Rossa, a casa, ad ogni persona.

In questa fase si distribuiranno due mascherine a cittadino. “Stiamo attendendo – ha sottolineato ancora Fugatti – disposizioni sul loro utilizzo, anche dalla Sanità nazionale, ovvero se sarà necessario indossarle tutte le volte che si esce di casa o solo in alcune circostanze, ad esempio sugli autobus”.

Il colonnello Mario Palumbo, comandante della Guardia di finanza di Trento, ha illustrato l’impegno messo in campo assieme agli altri corpi dello stato per vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione. Sono state controllate dalla Guardia di finanza finora 2122 persone, e oltre un’ottantina sanzionate perché trovate per strada senza un valido motivo. Controllate anche le aziende e gli esercizi commerciali, sia quelle tenute a rimanere chiuse, sia quelle che hanno chiesto di rimanere aperte perché rientranti nelle tipologie indicate dal Governo. Il n. di telefono da chiamare per ogni informazione o segnalazione è il 117.

Con il direttore dell’Apss Paolo Bordon si è parlato innanzitutto di sanitari contagiati: complessivamente 185, ovvero: 23 medici, 145 operatori sanitari e 17 amministrativi e tecnici. Percentualmente, rappresentano il 5,95% dei tamponi totali, una media molto più bassa rispetto al resto del Paese (e pari al 2,16% sul totale dei dipendenti dell’azienda). Fortunatamente solo uno dei malati è ricoverato in terapia di iperventilazione invasiva. Per quanto riguarda invece i medici di medicina generale, i pediatri e le guardie mediche, sono 25 le persone colpite, di cui 4 in ricovero ospedaliero e 1 in ventilazione invasiva.

Per quanto riguarda l’efficacia dell’ozono sui malati Covid, è partita in Italia una sperimentazione a Udine, e anche Rovereto è pronta ad entrare in questo circuito. Sul versante tamponi è attivo il Cibio e sta per affiancarsi anche la Fondazione Mach, quindi prossimamente si raggiungerà l’obiettivo di 1500-2000 tamponi al giorno, che la Provincia si è posta.

Il dottor Renzo Franch, direttore dell’Unità operativa di medicina interna e Pronto soccorso dell’ospedale di Cles, ha esposto la situazione del polo ospedaliero. “Tutto il terzo piano dell’ospedale di Cles è stato trasformato per ospitare i pazienti Covid – ha detto – , ricavando anche 6 posti per le terapie intensive. Le misure adottate di contenimento e distacco sociale stanno dando i loro frutti. Da un paio di giorni i pazienti dimessi sono superiori a quelli ricoverati. Si tenga presente che il paziente viene seguito in tutto l’iter, compresa la fase di recupero finale, che coinvolge fisioterapisti ed altri specialisti del settore”.

La dottoressa Maria Grazia Zuccali, direttore dell’Unità operativa di Igiene e sanità pubblica dell’Apss, infine, ha riposto ad alcune delle numerose domande inviate come di consueto da chi segue la conferenza stampa.