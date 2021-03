Coronavirus in Trentino, 3 decessi e 308 nuovi contagi. Approvato programma vaccini

377 guariti in più e 80.281 vaccinazioni. La situazione nei Comuni del Trentino . Via libera al programma vaccini: d opo aver completato le vaccinazioni degli operatori sanitari e delle strutture socio-sanitarie territoriali, degli ospiti delle RSA e della popolazione anziana over 80, sono previste le persone ad elevata fragilità, le coorti di persone anziane per scaglioni d’età e con comorbidità

Trento – Altri 3 decessi e oltre 300 contagi nel bollettino di oggi dell’azienda provinciale per i servizi sanitari che indica anche la presenza di altri 377 guariti, mentre il numero delle vaccinazioni ha superato la soglia degli 80.000.



Nel dettaglio, nella giornata odierna sono stati effettuati 2.004 tamponi molecolari, dai quali sono emersi 119 nuovi casi e 1.456 tamponi rapidi antigenici, con 189 esiti positivi. I molecolari hanno anche confermato la positività di 49 persone il cui contagio era emerso nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i nuovi positivi di oggi, 152 sono asintomatici e 148 pauci sintomatici, tutti curati a domicilio. I nuovi casi fra giovanissimi sono 61 (7 hanno tra 0-2 anni, 11 tra 3-5 anni, 22 tra 6-10 anni, 8 tra 11-13 anni e 13 tra 14-19 anni) mentre tra gli ultra sessantenni i contagi aumentano di altre 70 unità (42 hanno tra 60-69 anni, 16 tra 70-79 anni e 12 di 80 e più anni).

Migliora la situazione negli ospedali dove ieri le dimissioni sono state 21, a fronte di 20 nuovi ingressi: il totale dei pazienti al momento è pari a 255, dei quali 47 in rianimazione. In ospedale è avvenuto 1 dei 3 decessi di oggi: riguardano 2 donne e 1 uomo di età compresa fra 83 e 89 anni.

Sul fronte dei tamponi, da registrare altri 2.004 molecolari analizzati (1.363 all’Ospedale Santa Chiara e 641 alla Fem) ai quali si affiancano i 1.456 rapidi notificati all’Azienda sanitaria. Infine il piano vaccinazioni viene aggiornato con altre somministrazioni che portano il totale a 80.281 (di cui 28.296 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 37.751 dosi e ai cittadini tra i 70-79 anni 6.682 dosi.

In breve

Autobus e treni locali si fermeranno per l’intera giornata di venerdì 26 marzo per uno sciopero nazionale, indetto da Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Faisa per il rinnovo del contratto nazionale. Lo comunicano i sindacati precisando che verranno garantite le fasce di garanzia tra le 5.30 e le 8.30 e dalle 16.30 alle 19.00. Il personale degli impianti fissi, impiegati e Officina sciopereranno per l’intera giornata.