Coronavirus in Trentino: ancora zero decessi e due nuovi contagi fino a giovedì 11 giugno

Trento – Prosegue il trend positivo sugli effetti della pandemia Coronavirus in Trentino con zero decessi anche per la giornata odierna e ‘solo’ due nuovi contagi. “Non è il doppio zero di mercoledì – commenta l’assessore Stefania Segnana – ma il numero limitato dei nuovi positivi ci induce a due considerazioni, solo in parte contrapposte: da una parte il fatto che su oltre 1200 tamponi siano stati rinvenuti solo due nuovi casi ci fa ben sperare e conferma che le misure di prevenzione messe in atto stanno producendo gli effetti sperati; dall’altra però non possiamo permetterci di trascurare il pur minimo segnale che attesta la presenza del virus. Rinnoviamo a tutti pertanto l’invito ad essere scrupolosi e prudenti: non possiamo dimenticare quanto è successo”.

Per questo proseguono intensamente i monitoraggi. Ieri, come accennato, sono stati analizzati 1229 tamponi (618 da Apss e 611 da Cibio).

Stabile la situazione dei ricoveri: sei i pazienti ancora nei reparti, uno dei quali affidato ancora alle cure intensive.

