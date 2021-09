Coronavirus in Trentino: ancora 1 decesso e 38 nuovi contagi. In Alto Adige 69 nuovi positivi e nessuna vittima

Purtroppo il bollettino covid in Trentino registra un altro decesso avvenuto in Trentino: si tratta di una anziana, vaccinata, venuta a mancare in una struttura intermedia. I nuovi contagi individuati nelle ultime ore sono 38

Trento – Intanto le guarigioni aumentano di 48 unità e portano il totale a 46.325 e le vaccinazioni mercoledì mattina avevano superato quota 728.143. Sempre numerosi i tamponi che ieri, fra molecolari e antigenici, hanno superato le 3.000 analisi. Nel dettaglio, i molecolari sono stati 657 ed hanno individuato 13 nuovi casi positivi e confermato 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.427, dei quali 25 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagiati ci sono 11 fra bambini e ragazzi (1 di questi non ha nemmeno 2 anni, poi ce ne sono 2 in fascia 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni). Contagi anche fra gli anziani, in particolare 2 in fascia 60-69 anni e 1 tra 70-79 anni.

In ospedale al momento sono 18 i pazienti ricoverati, 3 dei quali si trovano in rianimazione. Ieri c’è stato 1 nuovo ricovero e nessuna dimissione. Ecco i dettagli delle vaccinazioni relativi a stamani: 728.143 somministrazioni, di cui 337.373 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 67.890 dosi mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le cifre sono 91.739 e 109.810.

Il punto in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 918 tamponi PCR e registrati 48 nuovi casi positivi. Inoltre 21 dei 4.173 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 21, mentre 2 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Nei reparti di terapia intensiva rimangono ricoverati complessivamente 9 pazienti Covid. Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia resta di 1.190. Infine in Alto Adige sono 2.267 le persone attualmente in quarantena.