Coronavirus in Trentino Alto Adige nessuna vittima: altri 24 contagi a Trento. Lunedì il punto sulla sanità in Consiglio provinciale

La situazione in Regione fino a domenica 18 luglio

Trento/Bolzano – Sempre a zero i decessi, 24 i nuovi contagi. Vaccini: quasi 520.000 somministrazioni. Il bollettino Covid-19 mostra una situazione abbastanza in linea con il trend degli ultimi giorni: zero decessi, 24 nuovi contagi, nessun nuovo ricovero in ospedale dove rimangono 2 pazienti di cui 1 in rianimazione. Intanto le vaccinazioni raggiungono quota 520.000 mentre, con i 5 nuovi di oggi, i guariti diventano 44.448.

Sono stati analizzati 370 tamponi molecolari dai quali sono emersi 6 nuovi casi positivi, con la conferma di 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 1.209, che hanno individuato la positività di 18 persone.

Tra i nuovi contagiati troviamo 1 piccolo di nemmeno 2 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni. Nessun contagio nuovo invece al di sopra dei 60 anni, nelle fasce cioè dove la copertura vaccinale è più forte: di qui il forte invito delle autorità sanitaria alla popolazione più giovane affinché si vaccini. La campagna intanto prosegue: questa mattina le somministrazioni erano arrivate a 519.450, di cui 209.097 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.625 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni i valori sono rispettivamente 87.956 e 100.873.

Sanità in Consiglio provicniale a Trento

La sanità trentina torna in consiglio provinciale, dove le minoranze hanno chiesto di fare il punto della situazione su una situazione – dicono – di “grave confusione”. Il dibattito si terrà lunedì 19 luglio nel pomeriggio. Il punto di partenza sarà il caso della ginecologa Sara Pedri, con il trasferimento del primario Saverio Tateo ma anche il rinnovo dei vertici dell’Azienda sanitaria con le relative polemiche in corso da settimane.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 308 tamponi PCR e registrato 10 nuovi casi positivi. Inoltre 13 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (18 luglio) sono stati effettuati in totale 603.661 tamponi su 226.274 persone.

Tamponi effettuati ieri (17 luglio): 308

Nuovi casi testati positivi da PCR: 10

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 48.809

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 603.661

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 226.274 (+151)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.605.393

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 26.319

Test antigenici eseguiti ieri: 1.540

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 13

Test nasali eseguiti fino al 17.07.2021: 789.698 test totali, 927 risultati positivi, di cui 396 confermati, 346 PCR negativi, 185 in attesa del risultato o da verificare.