Coronavirus in Trentino, 585 nuovi casi: deceduto un anziano 80enne

Il bollettino di domenica 9 ottobre 2022, registra 585 nuovi casi su oltre 2.700 tamponi. I pazienti ricoverati sono 81, di cui 3 in rianimazione

Trento – L’Azienda provinciale per i servizi sanitari purtroppo registra un decesso per Covid-19: si tratta di un uomo di circa 80 anni, deceduto in ospedale. Non è noto se avesse ricevuto il vaccino o soffrisse di altre patologie.

I nuovi casi positivi sono 585: 9 risultano al molecolare (su 117 test effettuati) e 576 all’antigenico (su 2.586 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 81, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 5 dimissioni. I casi attivi sono 5.282 (-40), mentre i guariti sono 622 in più, per un totale di 212.854 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono 1.257.700, di cui 428.989 seconde dosi, 341.326 terze dosi e 36.377 quarte dosi.

Questa infine la ripartizione dei nuovi casi per fascia di età:

7 tra 0-2 anni

2 tra 3-5 anni

6 tra 6-10 anni

5 tra 11-13 anni

19 tra 14-18 anni

109 tra 19-39 anni

228 tra 40-59 anni

97 tra 60-69 anni

70 tra 70-79 anni

42 di 80 anni e oltre