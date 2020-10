Coronavirus: in Trentino 50 nuovi casi accertati e 2 decessi fino a sabato 10 ottobre. Fugatti in visita a Cembra

Posted on

Domenica 9 dicembre dalle 19 alle 20 accendi una candela (in sicurezza) sul terrazzo o sul balcone di casa, per tutti i figli che non sono più in vita: “che la loro luce possa brillare per tutta la notte” NordEst – Il giorno delle “Candele degli Amici nel Dolore” in tutto il mondo, unisce famigliari ed […]